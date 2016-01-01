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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مركز الأورام الجديد.. صور

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:12 م
صدى البلد
محمود زيدان
تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، مركز أورام كفر الشيخ الذي يقام على مساحة 3500 متر مربع، والذي بلغت نسبة التنفيذ به 75% من خلال شركة المقاولون العرب بتكلفة تقديرية تصل إلى 500 مليون جنيه شاملة جميع التجهيزات الطبية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم استكمال مركز الأورام الذى بدأ العمل بالمشروع منذ عام 2009، والذى كان من المشروعات المتوقفة بالمحافظة، حيث يتم إنشاؤه على مستوى دولي، حيث يشمل جميع تخصصات الأورام أهمها الأشعة التشخيصية والعلاجية والرنين المغناطيسي والطب النووي والعلاج الإشعاعي.

وأكد أنه يولى اهتمامًا كبير بالقطاع الصحي بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، والذى شهد تطورًا كبيرًا بعد افتتاح مستشفى كفر الشيخ الجامعي بتكلفة 400 مليون جنيه، ومستشفى سيدى غازي المركزي، وبرج البرلس المركزي بتكلفة 400 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مستشفى بلطيم وقلين المركزي بنسبة تنفيذ 100%.

وأضاف المحافظ أنه جارٍ الانتهاء من مستشفى بيلا المركزي، وطرح مستشفى الرياض المركزي لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي.
محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مركز الأورام الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مركز الأورام الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مركز الأورام الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مركز الأورام الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مركز الأورام الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مركز الأورام الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مركز الأورام الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مركز الأورام الجديد.. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مركز الأورام الجديد.. صور

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