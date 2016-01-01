غدا.. محافظة القاهرة تستضيف ختام مؤتمر معا من أجل مصر

تستضيف محافظة القاهرة غدا /الخميس/ حفل ختام مؤتمر (معا من أجل مصر)، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع جامعة عين شمس



واستمرت فعالياته على مدى عدة أيام بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بحضور محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد، ورئيس جامعة عين شمس الدكتور عبدالوهاب عزت.



ويتضمن الحفل، الذي سيقام بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، الإعلان عن أهم التوصيات والنتائج التي أسفر عنها المؤتمر.