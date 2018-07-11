شاهد .. اندلاع حريق ضخم بمقبرة سيارات بجدة

تمكنت قوات الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية من السيطرة على حريق اندلع منذ قليل بمحافظة جدة بالقرب من كوبري بريمان، داخل أحد مقابر السيارات هناك تدعى " تشليح بريمان".
ونشرت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة عبر تويتر صورا للحريق، مؤكدة على سيطرة قوات الدفاع المدني على الحريق بنسبة 40% .
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فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقاطع فيديو للحريق، وتصاعدت منها أدخنة سوداء غطت السحب والسماء عاليا.
ونشرت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة عبر تويتر صورا للحريق، مؤكدة على سيطرة قوات الدفاع المدني على الحريق بنسبة 40% .
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br>وأكدت الصفحة الرسمية أنه لا يوجد أي إصابات أو وفيات تأثرا بالحريق حتى الآن، الذي وقع بالقرب من " تشليح السيارات " ببريمان.
@SaudiNews50 حريق كبير عند كوبري بريمان جده عند تشليح السيارات pic.twitter.com/3iCFoH8yiV— المحور (@kga282) July 11, 2018
فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقاطع فيديو للحريق، وتصاعدت منها أدخنة سوداء غطت السحب والسماء عاليا.
فرق الدفاع المدني بـ #جدة— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 11, 2018
تباشر حادث حريق اندلع في تشليح بريمان
•نسبة السيطرة 40%
•لا توجد أية إصابات أو وفيات #إمارة_مكة#حريق_بريمان pic.twitter.com/MXSSHx25tv