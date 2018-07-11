شاهد .. اندلاع حريق ضخم بمقبرة سيارات بجدة

@SaudiNews50 حريق كبير عند كوبري بريمان جده عند تشليح السيارات pic.twitter.com/3iCFoH8yiV — المحور (@kga282) July 11, 2018

فرق الدفاع المدني بـ #جدة

تباشر حادث حريق اندلع في تشليح بريمان

•نسبة السيطرة 40%

•لا توجد أية إصابات أو وفيات #إمارة_مكة#حريق_بريمان pic.twitter.com/MXSSHx25tv — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 11, 2018

تمكنت قوات الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية من السيطرة على حريق اندلع منذ قليل بمحافظة جدة بالقرب من كوبري بريمان، داخل أحد مقابر السيارات هناك تدعى " تشليح بريمان".ونشرت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة عبر تويتر صورا للحريق، مؤكدة على سيطرة قوات الدفاع المدني على الحريق بنسبة 40% .br>وأكدت الصفحة الرسمية أنه لا يوجد أي إصابات أو وفيات تأثرا بالحريق حتى الآن، الذي وقع بالقرب من " تشليح السيارات " ببريمان.فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقاطع فيديو للحريق، وتصاعدت منها أدخنة سوداء غطت السحب والسماء عاليا.