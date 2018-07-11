ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد .. اندلاع حريق ضخم بمقبرة سيارات بجدة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:09 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
تمكنت قوات الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية من السيطرة على حريق اندلع منذ قليل بمحافظة جدة بالقرب من كوبري بريمان، داخل أحد مقابر السيارات هناك تدعى " تشليح بريمان".

ونشرت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة عبر تويتر صورا للحريق، مؤكدة على سيطرة قوات الدفاع المدني على الحريق بنسبة 40% .
< br>وأكدت الصفحة الرسمية أنه لا يوجد أي إصابات أو وفيات تأثرا بالحريق حتى الآن، الذي وقع بالقرب من " تشليح السيارات " ببريمان.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقاطع فيديو للحريق، وتصاعدت منها أدخنة سوداء غطت السحب والسماء عاليا.
شاهد .. اندلاع حريق ضخم بمقبرة سيارات بجدة
شاهد .. اندلاع حريق ضخم بمقبرة سيارات بجدة
شاهد .. اندلاع حريق ضخم بمقبرة سيارات بجدة
شاهد .. اندلاع حريق ضخم بمقبرة سيارات بجدة

ترشيحاتنا

وزير الزراعة: سعر الأرز سيصل لـ 6 جنيهات فى سبتمبر.. فيديو

مستشار المفتى يوضح حكم الذهاب للمصايف

نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع وزارة التربية والتعليم .. خلال ساعات

خالد مرتجي يكشف خطة الأهلي لعودة الجماهير للمدرجات

برشلونة يستعد لتقديم آرثر بدون حضور جماهيري

القبض على الداعية التركي عدنان أوكتار.. صور

الغندور يكشف حقيقة رحيل شيكابالا والسعيد والشناوي لـ بيراميدز

هبوط أرضي مفاجئ بقرية في الغربية والأهالي يستغيثون.. صور

شاهد..6 شائعات تنفيها الحكومة

سقوط عصابة الرذيلة في حلوان

علي جبر يفجر مفاجأة حول انتقاله إلى نادي بيراميدز

خالد أبو بكر يكشف الأسباب الحقيقية لخلاف إدارة الأهلي وتركي آل الشيخ.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة ميلانيا ترامب الأنيقة

شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل مع الأمير هاري .. صور

موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

فيديو

صباح البلد يبرز انفراد صدى البلد عن الآثار المضبوطة في المنيا
الكهرباء: تطبيق الزيادة المقررة على فاتورة شهر يوليو.. فيديو
شاهد.. تمارين للمبتدئين للحصول على لياقة بدنية عالية
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة .. فيديو
الكهرباء: تطوير الشبكات بالصعيد والدلتا بالكامل ٢٠١٩.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟