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فن

العسيلي يرد على منتقديه: لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:13 م
صدى البلد
نورا نبيل
لم يتجاهل الفنان محمود العسيلي بعض التغريدات التي انتقدت صوته وموهبته، وذلك عندما فوجئ بأحد متابعيه ينتقده على موقع "تويتر" قائلًا: "أوحش فقرة في أي فرح هي اللي بتشتغل فيها أغاني محمود العسيلي".

ورد عليه العسيلي قائلًا: "لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع"، كما علق الكثير من محبي العسيلي على الأمر، مشيدين بصوته وأغانيه.

من ناحية أخرى، يواصل العسيلي التحضيرات الخاصة بألبومه الغنائي الجديد استعدادًا لطرحه خلال الفترة القادمة.

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