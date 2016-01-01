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كأس العالم

مباراة كرواتيا ضد انجلترا في الربع النهائي من كاس العالم 2018

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:59 م
صدى البلد
نور عادل
مباراة كرواتيا ضد انجلترا في الربع النهائي من كاس العالم 2018..تقام مباراة انجلترا وكرواتيا اليوم الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد لوجينيكي في اطار دور نصف نهائي كأس العالم.

ومن المقرر ان تذاع مباراة كرواتيا ضد انجلترا في الربع النهائي من كاس العالم 2018 على شاشة قناتي bein MAX1، وbein MAX2، الناقل لمنافسات كأس العالم في الشرق الأوسط.

وفي اطار الحديث عن مباراة كرواتيا ضد انجلترا في الربع النهائي من كاس العالم 2018 لم يسبق للفريقين أن تقابلا سوى مرتين فقط حيث إنهم واجهوا بعضهم المرة الاولى في بطولة كأس الأمم الأوروبية نسخة 2004 والتي أقيمت في البرتغال، وتوج باللقب المنتخب اليوناني وذلك بدور المجموعات وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين لكرواتيا.

وكانت المرة الثانية التي تواجه فيها المنتخبان كانت في تصفيات كأس العالم والتي انتهت بفوز انجلترا بخمسة اهداف مقابل هدف وحيد

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