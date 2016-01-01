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محافظات

محافظ المنيا يسلم 4 منازل للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبوقرقاص

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:09 م
صدى البلد
ايمن رياض
سلم عصام البديوى، محافظ المنيا اليوم 4 منازل للأسر الأولى بالرعاية بقريتي جريس والحسانية التابعتان لمركز ابوقرقاص بتمويل قدره 360 ألف جنيه من صندوق خدمات المحافظة، وذلك ضمن مشروعات النهوض بالمرأة والتي يُشرف على تنفيذها إدارتي المرأة بالمحافظة والإدارة الهندسية.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص ، وأميرة عبد الفتاح مدير إدارة المرأة بالمحافظة وعدد من المعنيين بهذا الشأن .

أكد المحافظ على الدور الرائد الذي تقوم به الدولة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية خاصة المرأة المعيلة ، لرفع مستوى معيشتهن وتحقيق المنفعة العامة لجموع المواطنين والذي يعتبر هو الهدف الأسمى للدولة المصرية .

من جانبها ، قالت أميرة عبد الفتاح، إن المشروع يستهدف الحالات الحرجة، بهدف تحسين الأحوال المعيشية للسيدات الفقيرات وأطفالهن في الحصول على مسكن مناسب آمن وصحي، مؤكدة أن اختيار الحالات تمت بناء على بحث اجتماعي تحقيقًًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأشارت إلى أن مساحة تلك المنازل تتراوح مابين 40 وحتى 50 مترا كاملة التشطيب.

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