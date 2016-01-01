سطو مسلح على أحد البنوك في تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد بنوك العاصمة تونس، في حين تعكف الشرطة التونسية في الوقت الراهن على البحث عنهم.



وقالت إذاعة "شمس إف.إم" التونسية إن البنك يقع في منطقة المنار، بينما ذكرت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" أن عملية الاقتحام وقعت في حدود الساعة 11 بالتوقيت المحلي، وتسببت في حالة ذعر شديدة بين موظفي البنك.



ونقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله إن "شخصا مسلّحا (شاب)، دخل البنك وقال لأعوان البنك: "لن أمسّكم بسوء فقط أعطوني المال" قبل أن يغادر مقر الفرع ومعه مبلغ من المال لم يتم تحديده".



كما أفاد بعض الشهود بأن الفاعل أطلق طلقات نارية أثناء فراره وقد ركب إحدى السيارات الثلاث التي كانت تقف وسط الشارع المقابل للبنك، لتغادر المكان بسرعة.



وإثر ذلك جاء بمكان الحادثة أعوان من الشرطة الفنية إلى جانب الحماية المدنية، بسبب وجود حالات إغماء لدى البعض ممن شهدوا عملية السطو.