ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سطو مسلح على أحد البنوك في تونس

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام تونسية بأن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد بنوك العاصمة تونس، في حين تعكف الشرطة التونسية في الوقت الراهن على البحث عنهم.

وقالت إذاعة "شمس إف.إم" التونسية إن البنك يقع في منطقة المنار، بينما ذكرت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" أن عملية الاقتحام وقعت في حدود الساعة 11 بالتوقيت المحلي، وتسببت في حالة ذعر شديدة بين موظفي البنك.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله إن "شخصا مسلّحا (شاب)، دخل البنك وقال لأعوان البنك: "لن أمسّكم بسوء فقط أعطوني المال" قبل أن يغادر مقر الفرع ومعه مبلغ من المال لم يتم تحديده".

كما أفاد بعض الشهود بأن الفاعل أطلق طلقات نارية أثناء فراره وقد ركب إحدى السيارات الثلاث التي كانت تقف وسط الشارع المقابل للبنك، لتغادر المكان بسرعة.

وإثر ذلك جاء بمكان الحادثة أعوان من الشرطة الفنية إلى جانب الحماية المدنية، بسبب وجود حالات إغماء لدى البعض ممن شهدوا عملية السطو.

ترشيحاتنا

مستشار المفتى يوضح حكم الذهاب للمصايف

ياسمينا العلواني في جلسة تصوير جديدة بـ الكاجوال.. صور

علي جبر يفجر مفاجأة حول انتقاله إلى نادي بيراميدز

الغندور يكشف حقيقة رحيل شيكابالا والسعيد والشناوي لـ بيراميدز

سقوط عصابة الرذيلة في حلوان

قرار عاجل من حفتر بشأن تصدير النفط الليبي

سطو مسلح على أحد البنوك في تونس

cristiano ronaldo..تعرف على اول مواجهة للبرتغالي بقميص يوفنتوس

إسماعيل يوسف يحيي ذكرى رحيل شقيقه بأبيات مؤثرة

نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع وزارة التعليم خلال ساعات.. الوزير يعتمدها ويتصل بالأوائل اليوم وإتاحتها بالمدارس السبت.. نسبة النجاح 74%.. ومؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل غدًا

أوائل الثانوية العامة 2018 .. 54 طالبًا منهم 16 علوم و17 رياضة و17 أدبي

وزير النقل: المواطن سيشعر بتحسن خدمة السكة الحديد نوفمبر 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة ميلانيا ترامب الأنيقة

شاهدي.. من قلدت ميغان ماركل بإطلالتها‎؟

إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل مع الأمير هاري .. صور

موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

فيديو

صباح البلد يبرز انفراد صدى البلد عن الآثار المضبوطة في المنيا
الكهرباء: تطبيق الزيادة المقررة على فاتورة شهر يوليو.. فيديو
شاهد.. تمارين للمبتدئين للحصول على لياقة بدنية عالية
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة .. فيديو
الكهرباء: تطوير الشبكات بالصعيد والدلتا بالكامل ٢٠١٩.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟