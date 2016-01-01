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كأس العالم

اتحاد الكرة ورابطة الأندية يقدمان مقترحاتهما لعودة الجماهير للملاعب

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:09 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - يسرى غازى
عقدت ظهر اليوم، الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة ورشة عمل بحضور المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة برئاسة المهندس محمود الشامي، واللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد، والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للرابطة، ومندوبي الأندية، وذلك لبحث خطة العمل المقترحة لعودة الجماهير إلى الملاعب في مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

وتتضمت الورشة محاكاة لما تم تنفيذه في مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بالنسبة لدخول الجماهير للمباريات للاستفادة من هذه التجربة، وأهمها إصدار بطاقة الجماهير لدخول المباريات بنسبة 15% من سعة الاستادات مبدئيا في جميع الأحداث المحلية والدولية والتي تعد جواز مرور للجمهور لدخول الملاعب، للحفاظ على كرامة المتفرج وإعادة العائلات مجددًا للملاعب، والقضاء على المشاكل التي تعاني منها الجماهير والمتمثلة في صعوبة الحصول على تذكرة وانتشار السوق السوداء والشغب في الملاعب، على أن تتكفل وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة بإصدار هذه البطاقات.

وسيتم عرض هذه المقترحات على الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للعمل بها اعتبارا من الموسم الحالي 2018-2019 حال موافقته عليها.

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