محافظ كفر الشيخ يطمئن على مستوى الخدمة بمركز العيون.. صور

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، طب وجراحة العيون، بمدينة كفر الشيخ؛ للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، ويستمع لعدد من المرضى حول مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم.



جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والدكتورة همت مصطفى، مدير مركز طب وجراحة العيون.



وشملت جولة المحافظ تفقد عدد من أقسام المركز منها الاستقبال وجراحة العيون والشبكية والتجميل واستخدامات الليزر وجراحات القناة الدمعية، والعيادات الخارجية، مشيدًا بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بمركز طب وجراحة العيون.



وقال المحافظ إن المركز يستقبل 300 حالة مرضية يوميًا منهم 250 حالة جراحات متنوعة، من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الساعة الـ 8 مساءً، مع استمرار تشغيل قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة.

