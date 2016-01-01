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كأس العالم

رسميًا..الأهلي يواجه تاونشيب البتسواني في برج العرب الثلاثاء

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:08 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تلقت إدارة النادي الأهلي إخطارًا رسميًا بأن مواجهة تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة من مباريات دوري المجموعات لبطولة إفريقيا التي ستقام الثلاثاء المقبل ستكون علي استاد الجيش المصري ببرج العرب وجار الإتفاق حاليًا علي عدد الجماهير.

ويدخل الفريق الأول معسكرا مغلقا السبت المقبل ببرج العرب استعدادًا لتلك المواجهة بناء علي طلب المدير الفني باتريس كارتيرون، ومنح الجهاز الفني لاعبيه راحة سلبية أمس عقب العودة من زغرب وإنتهاء المعسكر الكرواتي بنجاح علي أن يعود أبناء الرداء الأحمر للتدريبات باستاد التتش بدءًا من اليوم ولمدة 48 ثلاثة أيام يتخللها مواجهة وديه جار الاتفاق علي طرفها الثاني.

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