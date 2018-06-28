القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وكرواتيا

تشكيل مباراة انجلترا وكرواتيا :

من المقرر ان تقام مشاهدة مباراة كرواتيا ضد انجلترا بث مباشر على يوتيوب بدون تقطيع اون لاي في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الاربعاء بالعاصمة الروسية موسكو.من المقرر ان مشاهدة مباراة كرواتيا ضد انجلترا بث مباشر على يوتيوب بدون تقطيع اون لاين،ولكن ستذاع المباراة ايضًا شاشة قناتي bein MAX1، وbein MAX2، الناقل لمنافسات كأس العالم في الشرق الأوسط.اليوم مشاهدة مباراة كرواتيا ضد انجلترا بث مباشر على يوتيوب بدون تقطيع اون لاين..ومن المتوقع أن يبدأ منتخب إنجلترا اللقاء بتشكيل مكون من: بيكفورد لحراسة المرمى، ووالكر، وستونز، ومجواير، وتريبيرفي الدفاع، وأشلي يونج، وهندرسون، ولينجارد ، وستيرلينج في خط الوسط، ديلي ألي، وهاري كين للهجوم.أما منتخب كرواتيا فمن المتوقع أن يبدأ بكل من: سوباسيتش لحراسة المرمى، وفرساليكو، وسترينيتش، ولوفرين، وفيدا في الدفاع، وإيفان راكيتيتش، ولوكا مودريتش، وبيريسيتش في خط الوسط، زكراماريتش، زماريو ماندزوكيتش، وريبيتش للهجوم.