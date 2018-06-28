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مشاهدة مباراة كرواتيا ضد انجلترا بث مباشر على يوتيوب بدون تقطيع اون لاين

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:12 م
صدى البلد
نور عادل
مشاهدة مباراة كرواتيا ضد انجلترا بث مباشر على يوتيوب بدون تقطيع اون لاين..يسعى منتخبا كرواتيا وإنجلترا لتحقيق حلم الوصول إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا

موعد مباراة انجلترا وكرواتيا
من المقرر ان تقام مشاهدة مباراة كرواتيا ضد انجلترا بث مباشر على يوتيوب بدون تقطيع اون لاي في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الاربعاء بالعاصمة الروسية موسكو.

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وكرواتيا
من المقرر ان مشاهدة مباراة كرواتيا ضد انجلترا بث مباشر على يوتيوب بدون تقطيع اون لاين،ولكن ستذاع المباراة ايضًا شاشة قناتي bein MAX1، وbein MAX2، الناقل لمنافسات كأس العالم في الشرق الأوسط.

تشكيل مباراة انجلترا وكرواتيا:
اليوم مشاهدة مباراة كرواتيا ضد انجلترا بث مباشر على يوتيوب بدون تقطيع اون لاين..ومن المتوقع أن يبدأ منتخب إنجلترا اللقاء بتشكيل مكون من: بيكفورد لحراسة المرمى، ووالكر، وستونز، ومجواير، وتريبيرفي الدفاع، وأشلي يونج، وهندرسون، ولينجارد ، وستيرلينج في خط الوسط، ديلي ألي، وهاري كين للهجوم.

أما منتخب كرواتيا فمن المتوقع أن يبدأ بكل من: سوباسيتش لحراسة المرمى، وفرساليكو، وسترينيتش، ولوفرين، وفيدا في الدفاع، وإيفان راكيتيتش، ولوكا مودريتش، وبيريسيتش في خط الوسط، زكراماريتش، زماريو ماندزوكيتش، وريبيتش للهجوم.

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