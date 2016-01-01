محافظ كفر الشيخ:توفير أحدث الأجهزة بمركز طب وجراحة العيون

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن دعم مركز طب وجراحة العيون بـ 3 أجهزة كمبيوتر نظارات حديث واستكمال الميكروسكوب الجراحي لرفع مستوى الخدمة تلبية لاحتياجات المرضى، فضلًا عن حصر جميع احتياجات المركز وسرعة توفيرها لاستمرار تقديم الخدمة الطبية المتميزة بالمركز.



جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمركز طب وجراحة العيون، بحضور المهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والدكتورة همت مصطفى، مدير مركز طب وجراحة العيون.



وكان المحافظ قد تفقد عددًا من أقسام المركز منها الاستقبال وجراحة العيون والشبكية والتجميل واستخدامات الليزر وجراحات القناة الدمعية، والعيادات الخارجية، مشيدًا بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بمركز طب وجراحة العيون.

