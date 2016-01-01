علي جمعة يوضح من اعتقد أن الصلاة ليست واجبة .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الانسان المسلم إذا اعتقد معتقد غير اعتقاد المسلمين كأن يعتقد أن الصلاة ليست واجبة أو صيام رمضان ليس فرضا ، يعرض أمره على القاضي .



وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي بمسجد فاضل ردا على أسئلة الجمهور ، حيث يسأل شخص : " زوج أختى الكبيرة 30 عاما لا يصلى الفروض وعنده قناعات غريبة جدا أنه صح ، فهل زواجهما باطل وما موقف الرضيع " ؟ .



قائلا: هذا الشخص قد أتى بموجب للتكفير وهو انكار المعلوم من الدين بالضرورة فيعرض على القاضي هل هو معتقد بذلك تماما ام انه ليس على يقين ام انه مريض نفسي أو حديث عهد بالإسلام ، المهم تحديد ما إذا كان معتقده هذا قاصدا متعمدا عالما أم عن جهل وضلال .



وتابع جمعة: وبناء على ما يقرره القاضي في المسألة نحدد موقف هذا الشخص من الزواج وعلاقته بالرضيع .