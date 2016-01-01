20 فائدة غير متوقعة لفول الصويا

فوائد عديدة لتناول فول الصويا فهو من أكثر الأطعمة التي يغفلها الكثيرون و يمكن استهلاكه من قبل النباتيين وغير النباتيين على حد سواء، بصرف النظر عن كونه مصدرا ممتازا للبروتين فإن البقوليات مصدر غني بالمغذيات والفيتامينات التى تسهل عليك استهلاكه بأكثر من طريقة واحدة! إليك 20 فائدة صحية لتناول فول الصويا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



1. جيد للبشرة والأظافر

2. يخفف من الأرق

3. يمنع الاكتئاب

4. يحسن الذكاء ويساعد في علاج مرض الزهايمر

5. يحسن الرؤية

6. يساعد في علاج الصداع النصفي

7. يمنع فقدان السمع

8. مضاد للالتهابات

9. جيد للشعر

10. ينظم عملية الهضم والوزن

11. يقوي العظام والأسنان

12. يقلل من أعراض ما بعد انقطاع الطمث

13. مفيد للحوامل ونمو الجنين

14. يحسن الشحوم

15. يخفض ضغط الدم وينظم الأوعية الدموية

16. يحافظ على صحة القلب

17. يقلل من خطر السرطان

18. يعزز جهاز المناعة والطاقة

19. يسيطر على مرض السكري

20. يحسن الدورة الدموية