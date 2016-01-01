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ديني

علي جمعة: تغميض العينين في الصلاة مكروه .. ويجوز في هذه الحالة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن تغميض العينين في الصلاة من مكروهات الصلاة؛ إذ لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه فيها.

وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردا على اسئلة المصلين بمسجد فاضل عن حكم تغميض العينين أثناء الصلاة: إن كان تفتيحها لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعًا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة.

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