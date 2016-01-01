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محافظات

حصر 845 فدان زراعات أرز مخالفة بالوادى الجديد

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:23 م
حصر 845 فدان زراعات
حصر 845 فدان زراعات أرز مخالفة بالوادى الجديد
محمد منصورابو العلمين
أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية والرى بمحافظة الوادى الجديد عن تحرير 167 محضرًا للمزارعين بعد حصر 845 فدانًا مزروعة بمحصول الأرز.

وأكد المهندس مجدى الشحات، وكيل وزارة الرى مدير المياه الجوفية بالوادى الجديد، فى بيان اليوم الخميس انه تم التنسيق مع مديرية الزراعة، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإرسالها لجهات التحقيق المختصة بالمحافظة لتحصيل الغرامات بواقع 60 قرشًا عند تبديد متر مكعب مياه.

وأضاف الشحات أن العام الحالى شهد انخفاضًا فى مساحات الأرز حيث كان المساحة المنزرعة العام الماضى 2600 فدان بينما انخفضت هذا الموسم والتى تتركز بشكل كبير فى منطقة الفرافرة نظرًا لطبيعة المزارع هناك والذى أغلب الأحيان يكون وافدا من محافظات وجه بحرى والتى تنتشر بها زراعات الأرز.

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