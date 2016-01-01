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وزير التربية والتعليم: أوائل الثانوية العامة تخرجوا في مدارس حكومية.. تطبيق نظام جديد للثانوية العامة من 2018..تطوير منظومة التعليم يبدأ من رياض الأطفال.. ومفيش حاجة اسمها شاومينج..فيديو

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:01 م
صدى البلد
شيماء مجدى
وزير التربية والتعليم:
- تطوير منظومة التعليم يبدأ من مرحلة رياض الأطفال
-مفيش حاجة اسمها شاومينج
- تطبيق نظام جديد للثانوية العامة بدءًا من 2018

اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اانه سيتم تطبيق نظام جديد للثانوية العامة بدءًا من عام 2018 لحماية الطلاب وأولياء الأمور، مفيدًا بأن التعليم يجب أن يكون أكثر متعة واستمتاعًا، ولتحسين وضع التعليم فى مصر، مؤكدًا أن الوزارة حريصة جدًا على حياة طلابها وأبنائها.


واكد وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وتكريم الأوائل على مستوى الجمهورية.، إن امتحانات الثانوية العامة تمثل عنق الزجاجة ويعانى أولياء الأمور مع الطلاب للخروج لبر الأمان، لافتًا إلى ان الوزارة تعمل على استحداث نظام جديد للثانوية العامة يمكن الطلاب من تلقى معلومات تعليمية حقيقية خالية من الجو النفسي المشحون.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن النظام التعليمى الجديد سينتج جيلًا من العلماء والأطباء والمفكرين، موضحًا أن تطوير منظومة التعليم يبدأ من مرحلة رياض الأطفال.

وأشار إلى انه اليوم يتوج جهد طلاب الثانوية العامة طوال عام كامل من الجهد والكفاح.


وتابع وزير التربية والتعليم ، حديثه قائلا ، إن الوزارة نجحت فى التصدى لظاهرة الغش فى الامتحانات، لافتًا إلى أنه قد وقع الكثير من أولياء الأمور فى نفس الفخ ، مؤكدًا أن هناك الكثير من مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات تعمل على التأثير على الحالة النفسية للأهالي والطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم، :" مفيش حاجة اسمها شاومينج، ومفيش حاجة اسمها تسريب"، مشيرًا إلى أن من يقع فى هذا الفخ مسئول عن اختياراته.


وأشار شوقى، إلى ان ظاهرة الغش تستحق حوار مجتمعى، مؤكدًا أن الإقبال على شراء الامتحانات والتسريب ظاهرة يجب التوقف عندها، مفيدًا بانه تم ايقاف الطلاب الذين حاولوا الغش عامين ومنعهم من دخول الامتحانات.

فيما أكد، وزير التربية والتعليم، إن حالات الانتحار بين الطلاب مؤسفة جدًا، لافتًا إلى أن الحالة النفسية التى وصل اليها الطلاب مشيرا الى أن التعليم المصرى فقد كل ماهو جميل وكل ماهو صحيح.



وأضاف وزير التربية والتعليم،، أن الأهم من النتيجة والنسب والأرقام هو التعليم الجيد وتنمية شخصية الطلاب لقيادة الحياة، موضحًا أن حالة التعليم منعكسة فى الجو المشحون الاندفاع الهائل.




و قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن أوائل الثانوية العامة خرجوا من قرى ومحافظات مصر، مؤكدًا أن الطلاب الأوائل كلهم من مدارس حكومية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى ، أنه بالرغم من وجود مشاكل بالتعليم فى القرى خرج من رحم تلك المشاكل أوائل الجمهورية.

ودعا طارق شوقى، الأوائل للتفكير فى حياتهم القادمة بطموح وحماس والتفكير خارج الصندوق، مؤكدًا أن مصر تحتاج مواهب كثيرة جدًا هدفهم ترك أثر فى الحياة وليس الحصول على درجات أكبر

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