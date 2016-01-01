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محافظات

العاشرة أدبي بالدقهلية: النظام الجديد سيقضي على بعبع الثانوية

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:37 م
صدى البلد
همت الحسينى
قالت مريم محمد مصطفى الحاصلة على المركز العاشر "أدبى" بمجموع 405.5 في الثانوية العامة، انها علمت بالنتيجة من خلال التليفزيون، مؤكدة أنها لم تتوقع ذلك، فكانت مفاجأه بالنسبة لها، معربة عن سعادتها بذلك.

وأهدت مريم تفوقها لوالديها حيث إنهما يعملان بالتربية والتعليم وعلماها كيف يكون التفوق، لافتة الى أنها كانت تذاكر فى البداية لمدة 6 ساعات ثم ضاعفتها الى 10 ساعات من أجل التفوق الذى كانت تحلم به وتحقيق حلمها بدخول كلية الألسن التى طالما حلمت بها.

وأشارت الى أن النظام الجديد للثانوية سيكون أفضل من الحالى وسيقضى على "بعبع الثانوية العامة" على حد وصفها، مؤكدة أن الهدوء وتهيئة الجو المناسب داخل المنزل ساعداها على التفوق وتحقيق الحلم، موجهة الشكر لأساتذتها بمدرسة الشهيد احمد حسن غنيم على جهودهم معها .

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