الموافقة على إقامة نقطة شرطة بمركز أبو حماد





حيث أصدر المحافظ القرار رقم ٧٧٧٧ لسنة ٢٠١٨ م والخاص بقبول التبرع وذلك بعد موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومديريتي الزراعة والأمن ورئاسة مركز ومدينة ابو حماد وبعد الإطلاع علي قانون رقم ٤٣ /١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لإقامة نقطة شرطة على الأرض.



وشدد المحافظ علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار مع مراعاة ابعاد وحدود الاراض التي تم الموافقة عليها وعدم السماح بأي تعديات علي الاراضي المجاورة.

وافق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على قبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض بمساحة ٦ قيراط الواقعة بحوض الحوض ناحية كفر العزازي مركز أبو حماد لإقامة نقطة شرطة عليها لتوفير الأمن والأمان لأهالي المنطقة.