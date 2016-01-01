برلمانية: مرتكبو اختطاف طفل الشروق وأطفال المريوطية مصيرهم الإعدام

قالت النائبة سوزى ناشد عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن مجلس النواب أقر تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم، فى يناير خلال دور الانعقاد الحالي، والتي جاءت ما بين السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وصولا للإعدام فى حالة هتك العرض.



وتابعت ناشد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن القانون يتم تطبيقه بشكل فورى بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلا أنه لايطبق بأثر رجعى، قائلة: "القوانين العقابية يتم تطبيقها فور نشرها بالجريدة الرسمية وليس بأثر رجعى".



وأشارت النائبة إلى أن هذا القانون يطبق على مرتكبى جريمة اختطاف الطفل هشام سامى من أمام منزله بمدينة الشروق، وأيضا مرتكبي حادث العثور على جثث 3 أطفال بمنطقة المريوطية، مؤكدة: "مصيرهم جميعا الإعدام".



جدير بالذكر أن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، تنص على أن: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".