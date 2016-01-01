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كأس العالم

عمار وبدر يعاينان ملعب مباراة بركان والمصري فى المغرب..صور

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:13 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
أجرى حسن عمار عضو مجلس ادارة المصري يرافقه الكابتن وليد بدر المدير الإداري للفريق الأول جولة تفقدية لمعاينة الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية والذي سيستضيف المباراة التي ستجمع المصري بمضيفه فريق نهضة بركان المغربي
18 يوليو

وعاين الثنائي ارضية الملعب وغرف خلع الملابس وكافة مرافق الاستاد.

كان عمار و بدر قد غادرا مدينة الدار البيضاء صباح اليوم عبر رحلة طيران داخلي متوجهين الى مدينة وجدة في رحلة استغرقت قرابة ساعة وربع الساعة حيث استقلا بعد ذلك حافلة الى مدينة السعيدية التي سيقضي بها الفريق أربعة أيام اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 يوليو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 19 من الشهر ذاته

وعين الثنائي فندق الاقامة ، ثم توجها الى مدينة بركان التي تبعد قرابة 25 كيلو مترا لمعاينة الملعب الذي سيستضيف المباراة.

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