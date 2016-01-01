برلماني يدافع عن إذاعة النشيد الوطني في المستشفيات: لا داعي للجلبة

أدان النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حملة الهجوم الشديدة على قرار وزيرة الصحة، بإذاعة السلام الجمهورى وقَسَم الأطباء يوميًا في الإذاعة الداخلية للمستشفيات، قائلًا "لا أرى أي داعي لكل هذا الهجوم والجلبة والاستهانة".



وتعجب النائب فى بيان له من مطالبات بعض الناس بتقديم الوزيرة استقالتها واهانتها بشكل كبير بعد اتخاذها هذا القرار، الذي يعد أمرًا طبيعيًا وعاديًا جدًا لا يتطلب كل هذا الهجوم والرفض وإعلان الحرب على الوزيرة، بسبب إذاعة سلام جمهوري وقسم أطباء لم يأخذ سوى بضع دقائق من صباح كل يوم.



وقال النائب إن الأمر خرج عن سياقه تمامًا، فالغرض من القرار لم يكن سوى تعزيز فكرة الانتماء التي أصبحت مفقودة لدى المصريين منذ فترة طويلة، وتحفيز الأطباء على العمل وخلق روح من الوطنية والشعور بالانتماء في كل مستشفيات مصر.