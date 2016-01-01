قناع سريع التحضير لمحاربة تساقط الشعر

هل تعانى من تساقط شعرك ولا تجدين حل سريع يخلصك من تلك المشكلة، يمكنك تحقيق ذلك من خلال قناع سريع يحقق لك تلك النتيجة بسرعة مذهلة إليك كل ما تحتاجين إعداده وطريقة تطبيقه وفقا لموقع بولد سكاى الهندى وطريقته كالتالي:

-3 ملعقة صغيرة زيت زيتون .

- 1/2 ملعقة صغيرة زيت القرنفل.



طريقة تطبيق القناع:

امزجي زيت الزيتون والقرنفل ثم دلكي فروة الرأس برفق واتركيا ليلة كاملة ثم دلكي تدليكا خفيفا ثم اشطفي الشعر صباحا ثم بشامبو خفيف وستجدين نتيجة رائعة واسترخاء تام لفروة الرأس.