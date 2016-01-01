سيتى إيدج: أسعار شقق أبراج العلمين الأقل بالمنطقة

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري "المملوكة بنسبة 98% لوزارة الإسكان وبنك التعمير"، اليوم عن التفاصيل الخاصة بالعمليات الإنشائية لمشروع نورث إيدج تاورز، أحدث مشروعاتها في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.



وأوضحت أن المشروع يتكون من أبراج سكنية متكاملة بإرتفاع 40 طابقًا تطل على البحر مباشرة من ناحية وعلى البحيرات من الجهة الأخرى، بالإضافة لناد شاطئي وعدد من المنشآت التجارية والترفيهية، وتُعد الأبراج السكنية الأولى من نوعها في الساحل الشمالي، ويبدأ تسليمها بعد عامين.



قال محمد الألفي رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن أسعار وحدات أبراج العلمين الجديدة أقل كثيرا من الأسعار بالدول المجاورة.



وأضاف الألفي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس؛ أن هناك إقبالا كبيرا من المصريين على الحجز بالأبراج، وأنه يستهدف الانتهاء من بيع وحدات أول برج خلال العام الجاري، وهناك إقبالا كبيرا من المصريين على الحجز بالمشروع ولم يتم فتح باب الحجز لوحدات المشروع بالخارج حتى الآن.



وأشار إلى أن أبراج العلمين بارتفاع ٤٠ طابقا وبعدد ٣٤٠ وحدة البرج الواحد تطل على البحر مباشرة من ناحية وعلى البحيرات من الجهة الأخرى ومن المقرر تسليمها خلال عامين.



تجدر الإشارة إلى أن شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري تأسست كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60%، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2%، ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري 1.3 مليار جنيه.

