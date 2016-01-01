محافظ الغربية يعتمد المخططات التفصيلية لسمنود وبسيون..صور

أعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم أنه تم إعتماد وتعديل المخططات التفصيلية لمدينة سمنود وبسيون حلًا لمشاكل المواطنين فى المدينتين .



وجاء ذلك فى إطار توجيهات محافظ الغربية بسرعة الإنتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية لكافة مدن وقرى المحافظة لحل مشاكل المواطنين المتعلقة بإصدار التراخيص والبناء .



كما تم إعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة طنطا وأعطى محافظ الغربية توجيهاته بسرعة إعداد وإنهاء المخططات التفصيلية للمدينة وذلك فى إستجابة لحل مشاكل المواطنين ومنع التعدى على الأراضى الزراعية فى القرى.