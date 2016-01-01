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محافظات

محافظ الغربية يعتمد المخططات التفصيلية لسمنود وبسيون..صور

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:38 م
صدى البلد
أحمد على
أعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم أنه تم إعتماد وتعديل المخططات التفصيلية لمدينة سمنود وبسيون حلًا لمشاكل المواطنين فى المدينتين .

وجاء ذلك فى إطار توجيهات محافظ الغربية بسرعة الإنتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية لكافة مدن وقرى المحافظة لحل مشاكل المواطنين المتعلقة بإصدار التراخيص والبناء .

كما تم إعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة طنطا وأعطى محافظ الغربية توجيهاته بسرعة إعداد وإنهاء المخططات التفصيلية للمدينة وذلك فى إستجابة لحل مشاكل المواطنين ومنع التعدى على الأراضى الزراعية فى القرى.

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