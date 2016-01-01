محافظ الغربية يعتمد المخططات التفصيلية لسمنود وبسيون..صور

أعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم أنه تم إعتماد وتعديل المخططات التفصيلية لمدينة سمنود وبسيون حلًا لمشاكل المواطنين فى المدينتين .
وجاء ذلك فى إطار توجيهات محافظ الغربية بسرعة الإنتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية لكافة مدن وقرى المحافظة لحل مشاكل المواطنين المتعلقة بإصدار التراخيص والبناء .
كما تم إعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة طنطا وأعطى محافظ الغربية توجيهاته بسرعة إعداد وإنهاء المخططات التفصيلية للمدينة وذلك فى إستجابة لحل مشاكل المواطنين ومنع التعدى على الأراضى الزراعية فى القرى.
وجاء ذلك فى إطار توجيهات محافظ الغربية بسرعة الإنتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية لكافة مدن وقرى المحافظة لحل مشاكل المواطنين المتعلقة بإصدار التراخيص والبناء .
كما تم إعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة طنطا وأعطى محافظ الغربية توجيهاته بسرعة إعداد وإنهاء المخططات التفصيلية للمدينة وذلك فى إستجابة لحل مشاكل المواطنين ومنع التعدى على الأراضى الزراعية فى القرى.