التعليم الفني: إعداد الكوادر لتطوير المناهج الحالية .. فيديو

قالت شروق زيدان، مدير برنامج دعم التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة الصناعة، إنهم يقومون بعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من العامل وتهيئة المناخ المناسب للعمل.



وأشارت "زيدان"، خلال حوارها ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، إلى أن الهدف من البرنامج هو إعداد الكوادر للقيام بتطوير المناهج الفنية الحالية، بحيث تلبي احتياجات السوق، لافتة إلى أنهم يقومون بتأهيل البنية التحتية لإنشاء مدارس فنية نموذجية.



ولفتت إلى أن برنامج التدريب ممول من قبل وزارة الاتحاد الأوروبي ومصر كتمويل مشترك.