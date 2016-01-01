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كأس العالم

المباراة النهائية لكأس العالم 2018.. أومتيتى يحذر كرواتيا

الخميس 12/يوليه/2018 - 03:47 م
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
عمرو الحلوانى
أكد صامويل أومتيتي، نجم المنتخب الفرنسي، أنه لا يدرك حتى الآن، أن منتخب بلاده سيخوض نهائي كأس العالم، الأحد المقبل.

وقال أومتيتي، في تصريحات لصحيفة فرانس فوتبول "أحرزت هدفًا في مرمى بلجيكا، ولكن البطل يتمثل في المجموعة بأكملها، لقد عملنا بشكل جيد جميعًا".

وأضاف "سنخوض نهائي كأس العالم أمام كرواتيا، التي تمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، أمثال لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش".

وواصل "أتمنى أن أخوض نهائي المونديال وأفوز به، لدينا حلم كبير ونسعى لتحقيقه، سنفعل ما بوسعنا لحصد اللقب".

وعن نهائي يورو 2016، أوضح "تعلمنا من أخطائنا، ونسعى لعدم تكرارها مرة أخرى، نحن على الطريق الصحيح، وهناك الكثير من الجدية، لاستغلال إرهاق كرواتيا، التي خاضت 3 مباريات مع التمديد للوقت الإضافي".

وعن مباراة فرنسا وكرواتيا في مونديال 1998، أوضح "لا أتذكرها على الإطلاق، لكنني استطعت مشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو عنها، كانت مباراة خاصة جدًا لكرواتيا".

وأردف "لقد عرفت بول بوجبا لعدة سنوات، لقد كان دائما قائدا، لديه ذلك في داخله، يمكنه الحديث وتقديم النصائح، لقد تطور للغاية في المونديال".

وعن زميله مبابي، علق "إنه لا يحب الحديث عن عمره، ولكنه صاحب شخصية كبيرة، وهادئ ويقوم بأشياء مجنونة في الملعب، سيبقى جيدًا لفترة كبيرة من مسيرته".

وأتم "إنها بطولة استثنائية مع مجموعة مثالية من اللاعبين، كنا واثقين من الوصول للمباراة النهائية".

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