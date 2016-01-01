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ثقافة

الصايغ يهنئ نافذ الرفاعي بانتخابه أميناً لاتحاد كتاب فلسطين

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:14 م
صدى البلد
طارق موسى
أرسل الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي الكبير حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برقية تهنئة للروائي الفلسطيني الكبير نافذ الرفاعي، بمناسبة انتخابه أمينًا عامًّا للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، ولأعضاء المجلس الجديد في الأرض المحتلة.

وأكد الصايغ في برقيته على أن فلسطين ستظل مركز اهتمام الأدباء والكتاب العرب في كل مكان، حتى تحرير آخر حبة رمل فيها، من النهر إلى البحر، وأنها ستظل قضية العرب المركزية، والجرح الذي ينزف في قلوب كل المخلصين، وأنه لن يهدأ بال الأدباء والكتاب العرب إلا بعودة كل النازحين، ورفع العلم الفلسطيني على كامل الأرض التاريخية.

كما أشاد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالجهد الكبير الذي بذله الشاعر مراد السوداني، الأمين العام السابق، للحفاظ على حقوق أعضاء اتحاد فلسطين العريق، والتعاون الخلاق مع الأمانة العامة ومع كل الأعضاء المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وأكد على ثقته أن مسيرة النضال الفلسطيني ستستمر، وأن شعلة فلسطين ستظل متوهجة حتى اكتمال التحرير.

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