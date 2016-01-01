الصايغ يهنئ نافذ الرفاعي بانتخابه أميناً لاتحاد كتاب فلسطين

أرسل الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي الكبير حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برقية تهنئة للروائي الفلسطيني الكبير نافذ الرفاعي، بمناسبة انتخابه أمينًا عامًّا للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، ولأعضاء المجلس الجديد في الأرض المحتلة.





وأكد الصايغ في برقيته على أن فلسطين ستظل مركز اهتمام الأدباء والكتاب العرب في كل مكان، حتى تحرير آخر حبة رمل فيها، من النهر إلى البحر، وأنها ستظل قضية العرب المركزية، والجرح الذي ينزف في قلوب كل المخلصين، وأنه لن يهدأ بال الأدباء والكتاب العرب إلا بعودة كل النازحين، ورفع العلم الفلسطيني على كامل الأرض التاريخية.



