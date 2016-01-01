النيابة تأمر بدفن جثة ربة منزل قتلها زوجها بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بتشريح جثة ربة منزل قتلها زوجها لشكه في سلوكها، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من تشريح الجثة واعداد تقرير شامل عن سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما كلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الواقعة.



تلقى قسم شرطة منشأة نصر، إشارة من مستشفى الشيخ زايد آل نهيان إلى قسم شرطة منشأة ناصر تفيد باستقبالها "خ م"، 39 سنة، عاملة بمستشفى ومصابة بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وآخر قطعي عميق بالوجه من الجهة اليسرى، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها "ع ع"، 51 سنة، عامل كاوتش وتأيدت الواقعة بشهادة كل من نجلهما "م ع"، 15 سنة، عامل ونجلتهما "ح ع"، 18 سنة، ربة منزل، وزوج شقيقة المجنى عليها "ت خ"، 37 سنة، عامل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، بمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بما تقدم.