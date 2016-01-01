سرقة توكيل Apple فى نصف دقيقة فقط.. فيديو

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة سرقة متجر "Apple" الشهير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسرقة العديد من الأجهزة في نصف دقيقة فقط.



التقطت كاميرات الفيديو 4 أشخاص دخلوا المتجر وسرقوا 26 جهاز مختلف، من بينها ماك بوك، و ايفون 7، وايفون 8، وهاتف ايفون X، ثمنها 27 ألف دولار.



وبحسب السلطات بلغت أعمار السارقين 16 و18 سنة، ومن المحتمل أن يكونوا متورطين فى عملية سرقة تمت على نفس الفرع منذ شهر تقريبًا.



يذكر أن الشرطة لم تتمكن من إلقاء القبض عليهم حتى الآن.



