ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

سرقة توكيل Apple فى نصف دقيقة فقط.. فيديو

الخميس 12/يوليه/2018 - 03:53 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة سرقة متجر "Apple" الشهير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسرقة العديد من الأجهزة في نصف دقيقة فقط.

التقطت كاميرات الفيديو 4 أشخاص دخلوا المتجر وسرقوا 26 جهاز مختلف، من بينها ماك بوك، و ايفون 7، وايفون 8، وهاتف ايفون X، ثمنها 27 ألف دولار.

وبحسب السلطات بلغت أعمار السارقين 16 و18 سنة، ومن المحتمل أن يكونوا متورطين فى عملية سرقة تمت على نفس الفرع منذ شهر تقريبًا.

يذكر أن الشرطة لم تتمكن من إلقاء القبض عليهم حتى الآن.

ترشيحاتنا

حقيقة خلافات حلا شيحة مع شقيقتها هنا

نتيجة الثانوية العامة 2018.. احصائيات وأرقام..فيديو

رسميا ... اتحاد الكرة يعلن انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

سعادة كبيرة للاعبي الزمالك في الجولة الحرة في مدينة نورنبرج

شاهد .. القميص الثالث لليفربول

أول الـ Stem بالثانوية العامة: أتمنى منحة بالجامعة الأمريكية.. صور

ناصر ماهر يواصل الغياب عن الأهلي

غموض حول وفاة سائحة بريطانية في تركيا

مكاسب أولية ضخمة لـ يوفنتوس من ثمار صفقة رونالدو

سرقة توكيل Apple فى نصف دقيقة فقط.. فيديو

إسرائيل تنتظر زلزالاً مدمراً قد يمحو تل أبيب

تنسيق 2018.. الأحد انطلاق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

سميرة عبد العزيز وأحمد حلاوة وسميرة محسن أبرز حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي.. صور

حقيقة أم خيال.. سعر صادم لفستان إليسا في بوستر ألبومها الجديد

مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 فى حادث أتوبيس سياحى بطريق مطروح..صور

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة عام 2018..فيديو

فيديو

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات حادث طريق مطروح إسكندرية.. فيديو
الشركة القابضة تكشف سبب انقطاع المياه في الجيزة.. فيديو
لأصحاب الرجيم .. تحضير سلطة المشروم الشهية
ترامب: أصبحنا على موقف واحد فى حلف الناتو.. فيديو
ترامب: الإنفاق الدفاعي في حلف الناتو سيصل إلى 40 مليار دولار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟