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كأس العالم

المباراة النهائية لكأس العالم 2018 .. نوير يقف على الحياد

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:01 م
نوير
نوير
عمرو الحلوانى
أكد الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، أنه لن ينحاز لأي من طرفي المباراة النهائية لمونديال روسيا بين فرنسا وكرواتيا، الأحد المقبل.

وقال نوير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك "سأكون محايدًا الأحد المقبل، وكل منتخب به لاعب لدي معه علاقة جيدة".

وأضاف "أنا لم أفقد تواصلي مع إيفان راكيتيتش، منذ وقتنا معا في شالكه، وكورنتين توليسو، زميلي في بايرن ميونخ، وأتمنى للثنائي مباراة جيدة".

يُذكر أن نوير، ساهم مع المنتخب الألماني في مونديال روسيا، قبل أن يودع حامل اللقب بشكل كارثي من دور المجموعات، بعد هزيمتين ضد المكسيك وكوريا الجنوبية، وانتصار وحيد على السويد.

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