اللقطة الأولى للجيش الإسرائيلي بـ الزي الميداني الجديد.. صور

نشر موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة صور لجنود من لواء المظليين ومنظومة الدفاع الجوي وكتيبة شبل الغور وهم يرتدون البزة الميدانية الجديدة التي ستحل مكان البزة الزيتية القديمة.





وأجرى الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي مناورة تدريبية مشتركة بين لواء المظليين وسلاح الجو، وذلك في إطار مناورة الصيف الكبرى للجيش الإسرائيلي.





ووفقاً للموقع فقد حاكت المناورة سيناريوهات قتالية عديدة بما في ذلك التنسيق بين القوات الجوية في السماء والقوات البرية على الأرض في ميادين القتال المختلفة.





كما حاكت المناورة سيناريوهات تنفيذ عمليات الإبرار والإنزال الجوي خلف مناطق العدو، حيث تدرب الجنود على ركوب ونزول المروحية بأكبر قدر ممكن من السرعة، ومن ثم الانتشار السريع في الميدان لأخذ ساتر والبدء بالاشتباك.



