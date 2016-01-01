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كأس العالم

شبيطة المقاصة يبدأ التدريبات العلاجية بعد جراحة الصليبي

الخميس 12/يوليه/2018 - 03:57 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
بدأ مصطفى شبيطة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، اليوم الخميس التدريبات العلاجية بعد شفائه من العملية الجراحية بالرباط الصليبي وبدأ اللاعب بالجري حول الملعب الفرعي لأول مرة بعد الجراحة التي أجراها في منتصف فبراير الماضي.

ويؤدي اللاعب برنامجا تدريبيا فرديا تمهيدا لعودته بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكشف الدكتور أمين رفعت طبيب المقاصة ، أن شبيطة ، أدي البرنامج التأهيلي بعد العملية الجراحية خلال الشهور الماضية بنجاح تام والتزم بتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل ، وحاليا يؤدي المرحلة الاخيرة من البرنامج العلاجي بتدريبات خفيفة بالجري حول الملعب بالكرة ولزيادة اللياقة البدنية للاطمئنان على سلامته وتجهيزه طبيا وبدنيا، قبل الانتظام في تدريبات الفريق .

يذكر أن مصطفى شبيطه انضم للمقاصة يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، وتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في فبراير خلال مشاركته مع الفريق في مباراة الذهاب أمام فريق جينيريشن فوت السنغالي بدور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.

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