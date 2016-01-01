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كأس العالم

الكاف يخاطب اتحاد الكرة لخلافة نجم الأهلى السابق

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:01 م
رئيس الكاف وهانى
رئيس الكاف وهانى ابوريدة
يسرى غازى
تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة فاكسا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تضمن طلب ترشيح أحد الخبرات فى الكرة المصرية من أجل ارسال السيرة الذاتية الخاصة به للمنافسة على شغل منصب المدير الفنى لـ الكاف خلفا لعبد المنعم حسين الشهير بـ شطة الذى أحيل إلى التقاعد منذ شهر.

وأرسل مسئولو الكاف فاكسا إلى 54 دولة إفريقية من بينها الاتحاد المصرى لكرة القدم عقب إحالة شطة الى المعاش من أجل ترشيح خبرات كبيرة لتولي المنصب الشاغر على رئاسة الإدارة الفنية فى الكاف.

وشمل الفاكس الذى تلقاه مجلس الجبلاية العديد من الشروط الواجب توافرها المرشح أبرزها ضرورة تمتع المرشح بإجادة 3 لغات فضلا عن امتلاكه خبرات فى العمل الفنى والإدارى لمدة 20 عاما.

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