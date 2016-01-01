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تعليم

شاهد.. زغاريد من داخل منزل توأم أوائل الثانوية العامة

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:18 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
بالأحضان والقبلات، استقبلت أم التوأمين ندى ونادين شريف المنسي، خبر حصولهما على المركز الأول بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، لتخرج الزغاريد منها بتلقائية وحب، والتي رنت في أرجاء العقار بأحد شوارع الدقي.

لم تتمالك أم التوأمين أعصابها فأخذت في البكاء بعد معرفة نتيجة مجهودهم طوال العام بعد ضغط استمر لشهور، لتحصل كلا الفتاتين على نفس المركز بالمجموع ذاته، بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة.

وكرم رضا حجازى رئيس هيئة الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم، أوائل الثانوية العامة، صباح اليوم الخميس، وعرض "حجازى" أسماء الطلاب بإجمالي عدد الطلاب الأوائل: (50) طالبا/ طالبة مقسمين إلى إجمالي عدد الطلاب الأوائل (بنين): (28) طالبا، بينما إجمالي عدد الطالبات الأوائل (بنات): (22) طالبة، وتضمنت المحافظات التي جاء منها الطلاب الأوائل على النحو التالي، القاهرة بعدد (11) طالبا/ طالبة، والجيزة بعدد (2) طالب/ طالبة.

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