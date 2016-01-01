فيليب موريس مصر تعلن عن زيادة أسعار منتجاتها

اعلنت شركة "فيليب موريس مصر " عن زيادة سعر منتج سجائر MERIT بأنواعها ليصبح سعرها 39 جنيها للعلبة وMARLBORO Gold Red ليصبح سعرها 36 جنيها للعلبة، وسجائر L M ليصبح سعرها 29 جنيها للعلبة.



واكدت الشركة ثبات أسعار سجائر MARLBORO Medium بـ 34 جنيها للعلبة .



وتهيب الشركة بجميع تجار التجزئة والباعة الالتزام بقائمة الاسعار وعدم مخالفتها حفاظا على حماية المستهلك.