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اقتصاد

فيليب موريس مصر تعلن عن زيادة أسعار منتجاتها

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:12 م
صدى البلد
علياء فوزى
اعلنت شركة "فيليب موريس مصر " عن زيادة سعر منتج سجائر MERIT بأنواعها ليصبح سعرها 39 جنيها للعلبة وMARLBORO Gold Red ليصبح سعرها 36 جنيها للعلبة، وسجائر L M ليصبح سعرها 29 جنيها للعلبة.

واكدت الشركة ثبات أسعار سجائر MARLBORO Medium  بـ 34 جنيها للعلبة .

وتهيب الشركة بجميع تجار التجزئة والباعة الالتزام بقائمة الاسعار وعدم مخالفتها حفاظا على حماية المستهلك.

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