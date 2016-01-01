سميرة عبد العزيز وأحمد حلاوة وسميرة محسن أبرز حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي.. صور

نظمت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية عشرة بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.



وحضر المؤتمر نخبة من فناني المسرح المصرى منهم: الفنانة سميرة عبد العزيز، د. أحمد حلاوة ، د. سميرة محسن.



يذكر أن الدورة الحادية عشر برئاسة د. حسن عطية ، بإسم الكاتب الراحل محمود دياب، وتقام في الفترة من 19 يوليو إلى 2 أغسطس 2018.



ويكرم المهرجان فى دورته الجديدة جلال الشرقاوى المنتج والمخرج المسرحي والسينمائى، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلامونى عاشق التراث الشعبي، كما يكرم د. حسين عبد القادر الفنان وأستاذ علم النفس بجامعتى عين شمس والمنصورة والمخرج المسرحي، والفنانة سميرة محسن، وفنان السينوجرافيا البارع حسين العزبي ، والناقد الراحل المتميز محمد الرفاعي بمجلة صباح الخير.