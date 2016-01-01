ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تجديد حبس المتهمين بخطف طفل الشروق 15 يوما

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:16 م
المتهمين بخطف طفل
المتهمين بخطف طفل الشروق
رامى المهدي
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 8 متهمين بخطف الطفل هشام سامى، من أمام منزله بمدينة الشروق وطلب فدية 15 يومًا.

وقررت النيابة تسليم مبلغ الفدية للجد بعد إجراء التحريات، وإرسال السلاح والذخيرة المضبوطة المعمل الجنائى لإعداد التقرير الخاص بها.

ونجحت الأجهزة الأمنية أمس من تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحي الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكي، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبي الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذي الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة في الحادث).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على باقى تفصيلات الواقعة.

ترشيحاتنا

قرار عاجل جديد من اتحاد الكرة تجاه هيكتور كوبر

موعد نهائي كاس العالم روسيا 2018

مارسيلو يوجه رسالة مؤثرة لكرستيانو رونالدو

ابنة شقيقة الأميرة ديانا تتألق في عرض دولتشي..صور

شاهد.. ماذا قال السفير البريطاني بالقاهرة عقب خروج منتخب بلاده

الجيش السوري يدخل درعا بعد تسليم الفصائل المسلحة لأسلحتها الثقيلة

وثيقة: أمير قطر عميل للوبي الصهيوني

اتحاد الكرة يقرر إلغاء تكريم هيكتور كوبر

شاهد .. القميص الثالث لليفربول

ماركا الإسبانية: برشلونة يشترى مدافعا فرنسيا بـ 36 مليون دولار

شاهد .. أول ظهور لجورج كلوني بعد تعرضه لحادث سير

شاهد .. الرابعة أدبي: لم اتوقع حصولي على هذا الترتيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميرة عبد العزيز وأحمد حلاوة وسميرة محسن أبرز حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي.. صور

حقيقة أم خيال.. سعر صادم لفستان إليسا في بوستر ألبومها الجديد

مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 فى حادث أتوبيس سياحى بطريق مطروح..صور

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة عام 2018..فيديو

لوحة تذكارية للعالم الراحل عادل محمود تخليدا لذكراه .. صور

فيديو

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات حادث طريق مطروح إسكندرية.. فيديو
الشركة القابضة تكشف سبب انقطاع المياه في الجيزة.. فيديو
لأصحاب الرجيم .. تحضير سلطة المشروم الشهية
ترامب: أصبحنا على موقف واحد فى حلف الناتو.. فيديو
ترامب: الإنفاق الدفاعي في حلف الناتو سيصل إلى 40 مليار دولار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟