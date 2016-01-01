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منوعات

لحظة إنقاذ طفلين عالقين فى بلكونة.. فيديو

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:15 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر طفلة علقت هي وشقيقها الأصغر بين الاسياخ الحديدية لشرفة منزلهما فى إحدى المدن الصينية.

أظهرت كاميرات المراقبة الطفلين وهما عالقين من منطقة العنق بين القضبان على ارتفاع أكثر من 3 أمتار، بينما يتمايل جسداهما من الأسفل بوضوح.

ولجسن الحظ تدخل رجلان وأحضرا 3 سلالم، لإنقاذ الطفلين وبالفعل نجحا فى ذلك، وتم دفعهما لداخل منزلهما مجددًا، بعدما كان الطفلان يبحثان عن والديهما بعد الاستيقاظ من النوم.

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