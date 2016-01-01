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محافظات

أنشطة وفعاليات مختلفة في خطة ثقافة الأقصر حتى نهاية سبتمبر

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:40 ص
خطة ثقافة الاقصر
خطة ثقافة الاقصر فى الصيف
شمس يونس
أعلن محمد العدوى مدير عام فرع ثقافة الأقصر عن خطة الأنشطة والفعاليات الصيفية التى بدأ الفرع فى تنظيمها منذ الأول من يوليو الجارى وتستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل .

وتتضمن خطة الأنشطة والفعاليات لشهر يوليو تنفيذ ٨ قوافل ثقافية فنية تشمل محاضرات تحث على التسامح وقبول الآخر ومسرح عرائس وورش فنون تشكيلية وتستهدف الفئة العمرية من سن ٦ سنوات حتى سن ١٥ ، وسيتضمن برنامج شهر أغسطس أيضا تنفيذ عدد ٨ قوافل ثقافية توعوية فنية وتستهدف الفئة العمرية من سن ١٨ حتى ٣٥ والندوات الثقافية عن المواطنة والتطرف ونبذ العنف بالإضافة إلى ورش الفنون التشكيلية والفقرات الفنية.

بينما سيتضمن برنامج شهر سبتمبر ٨ قوافل وتستهدف جميع الفئات العمرية والندوات عن التعايش السلمى وترشيد الاستهلاك وثقافة الاختلاف والتمييز بالإضافة إلى الفقرات الفنية وورش الفنون التشكيلية .

وأوضح العدوى أن كافة القوافل الثقافية ستنفذ خارج المواقع الثقافية وكلها تتم فى مراكز الشباب والجمعيات الأهلية والساحات المفتوحة وسط الجماهير وفى القرى والمناطق المحرومة وتشمل جميع مراكز المحافظة بالإضافة إلى إقامة ٣ مهرجانات ادبية ( شعر الفصحى- شعر العامية- ملتقى السرد) . و أضاف مدير عام فرع ثقافة الأقصر انه سيتم الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة فى كل من ثقافة أرمنت والطارف وثقافة الاقصر وثقافة الطود ايضا من خلال عروض فنية وثقافية متميزة ، وسيقام برنامج خاص لقصر ثقافة الاقصر يقدم يوميا ويتضمن ورش حكى للاطفال وتعلم مبادىء الكمبيوتر وورش فنون تشكيلية ومسرح عرائس وفيديو برجكتو وقصص الانبياءوتعلم لغة انجليزية للاطفال .

واختتم العدوى انه خلال الفترة من ٨/٩ وحتى ٨/٢٠ سوف يكون هناك عروض مسرحية تجوب المحافظة وهى "اولاد بلدنا" و"امر تكليف" التابعان للبيت الفنى للمسرح وايضا سوف يكون هناك عرض فنى فى ساحة ابو الحجاج اسبوعيا طوال فترة الصيف .

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