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تعليم

نتيجة الثانوية الأزهرية .. رئيس المعاهد: لا وجود لدرجات الرأفة

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:38 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تتم حاليا وسيتم إعلان النتائج فورا الانتهاء منها.

وقال عباس لـ"صدى البلد"، إن ما يعرف بدرجات الرأفة الذي يتم تداوله فى وسائل الإعلام وبين الطلاب والطالبات أمر ليس له وجود، ولكن هناك نظر دقيق لدرجات الطالب فى المادة فإن احتاج لدرجات حتى يلحق درجة النجاح فإن هناك فى اللائحة ما يعرف بالرفع القانوني وفيه لا يتم إضافة الدرجات بشكل عشوائي.

وأشار إلى أنه يتم إعادة النظر فى إجابة الطالب فإن وجد ما يستحقه من درجات يتم إضافتها وإن لم يوجد داعي لإضافة الدرجات لا يتم إضافتها.

وذكر أن إجابة الطالب فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تحسب لو أجاب بخلاف نموذج الإجابة المعد للتصحيح بشرط أن تكون الإجابة صحيحة بالمعني بحيث لا يشترط أن تكون مشابهة للنموذج نصا.

وتمنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح مؤكدا أن الأزهر الشريف يولى اهتماما كبيرا بالتعليم الأزهري ويوفر كافة السبل للنهوض به ورفعة شأنه وراحة أبنائه الطلاب فيه.

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