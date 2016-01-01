التحفظ على 2 نسناس بدمياط الجديدة والذعر يجتاح الاهالى

أرسلت مديرية الطب البيطرى بدمياط بعد التنسيق مع قسم شرطة دمياط الجديدة بعد ورود بلاغ من الاهالى لجنه الى احدى المدارس الخاصة بدمياط الجديدة للتأكد من وجود نسناس بالمدرسة سريع الحركة ويثير الذعر بين سكان المنطقة .



واشتكى عدد من الاهالى من هروب النسناس من المدرسة يوميا والتعلق بعدد من البلكونات بالمنطقه والهجوم على الأطفال مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.



وأكدت اللجنة على وجود عدد 2 نسناس بالمدرسة وتعهد مدير المدرسة بوضعهما داخل قفص ولكن تم اصطيادهما والتحفظ عليهما لحين اتخاذ الإجراءات حيالهما.