تحويلات مرورية بميدان هليوبليس بسبب مترو الأنفاق

أفاد مصدر أمنى بالإدارة العامة لمرور القاهرة، بأن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق حصلت على تصريح تنفيذ تغيير خط مياه قطره 500 مم بميدان هليوبليس بشارع المنتزة أمام مستشفى هليوبليس فى الاتجاهين بطول 4 أمتار لكل اتجاه و قطع شارع الحجاز أمام كنيسة العذراء " مشروع تحويل مرافق متعارضة مع المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق".



وأضاف المصدر أن الأعمال ستكون ليلا فقط و ستكون على ثلاث مراحل، الأولى تنفيذ قطع عرضى شارع عبد العزيز فهمى للقادم من ميدان سانت فاتيما اتجاه هليوبليس لمدة يومين بدءا من 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباحا ومن 12 ليلا حتى 6 صباح السبت المرحلة الثانية تنفيذ قطع عرضى شارع المنتزة للقادم من شارع محمد شفيق حتى ميدان هليوبليس وستكون الأعمال من 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباح ذات اليوم 20/7/2018، والمرحلة الثالثة تنفيذ أعمال لحام و ربط مواسير بشارع عبد العزيز فهمى حتى شارع المنتزة أعلى الرصيف بدء امن الساعة 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت 21/7/2018 .



وأكد المصدر أن الإدارة العامة لمرور القاهرة سوف تكثف الخدمات لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الشرق مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.