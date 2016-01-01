حكم كشف المرأة عند طبيب أمراض نساء

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها النظر إلى مواضع العورة- التي لا تحل إلا له- إلا للضرورة، كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.



وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال« هل الكشف عند دكتور أمراض نساء حرام؟»، الأصل ان الرجل يبحث عن طبيب من نفس جنسه والمرأة كذلك من نفس جنسها فلو كان الطبيب رجل ولم تجد المرأة غير هذا الطبيب فلها أن يدخل معها محرم أثناء الكشف.

