ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم كشف المرأة عند طبيب أمراض نساء

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها النظر إلى مواضع العورة- التي لا تحل إلا له- إلا للضرورة، كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال« هل الكشف عند دكتور أمراض نساء حرام؟»، الأصل ان الرجل يبحث عن طبيب من نفس جنسه والمرأة كذلك من نفس جنسها فلو كان الطبيب رجل ولم تجد المرأة غير هذا الطبيب فلها أن يدخل معها محرم أثناء الكشف.

ترشيحاتنا

إطلالة أنيقة لـ ميريام فارس.. وسعر صادم لبنطالها

البشير يصدر أوامره بوقف إطلاق النار بجميع أنحاء البلاد

لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو

رسميا .. انتهاء أزمة طارق حامد بتوقيعه عقد جديد مع الزمالك

شعبة الدخان بعد الزيادة الجديدة: القطاع ساهم بـ52 مليار جنيه ضرائب..فيديو

المفوض الأوروبي لسياسة الجوار: منح تونس تمويلا بقيمة 5.5 مليار يورو

انتظام حركة الملاحة بمطار القاهرة عقب وقوع انفجار فى مصنع البتروكيماويات .. فيديو

الفيفا تنشر تحديثا لنتائج تحليل المنشطات خلال كأس العالم

4 طرق للتخلص من النمش نهائيا

تعرف على قيمة عقد طارق حامد مع الزمالك

المتحدث العسكري: ارتفاع الحرارة وراء انفجار أحد مخازن شركة هيليوبولس قرب مطار القاهرة .. وزير الطيران: حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعى .. ومصادر: لا تأثير له على ممرات الإقلاع والهبوط

ارتفاع العجز في الموزانة الأمريكية لعام 2018 إلى 607.1 مليار دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

فيديو

داليا أشرف: مشكلات المعسكر أزعجت الجماهير المصرية أكثر من مغادرة كأس العالم
عائشة بن أحمد : لدي 12 قطه وكلبة وسلحفاة .. فيديو
عائشة بن أحمد تطلق الزغاريد في الاستوديو .. فيديو
وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..وفيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة..وبكري:رئيس الوزراء يستقبل المحافظين الجدد الأسبوع المقبل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟