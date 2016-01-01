تفاصيل زيارة الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل لأيرلندا.. فيديو وصور

وصل ولى ولى العهد البريطاني الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" إلى العاصمة الآيرلندية "دبلن" الثلاثاء، فى أول زيارة رسمية للثنائي بعد زفافهما فى مايو الماضى.



نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور والفيديو تظهر تغطية كاملة لتفاصيل الزيارة التي كان لها الصدى الكبير، بين أرجاء الأيرلنديين الذين بدا عليهم الترحاب الكبير بالأمير وزوجته.



وعلق "ليو فارادكار" رئيس وزراء آيرلندا على «تويتر»: «يسعدنا استقبال دوق ودوقة ساسكس في مقر الحكومة في بداية زيارتهما لآيرلندا التي تستمر يومين»، مشيرًا إلى اللقب الذي حصل عليه كل من الأمير هاري وماركل ممثلة هوليوود السابقة بعد زواجهما.



ارتدت زوجة الأمير هاري فستانًا أخضر داكنًا من علامة «جيفنشي» اختارته ليناسب علم آيرلندا، في حين ارتدي الأمير هاري بدلة داكنة اللون ورابطة عنق خضراء.



والتقيا بفارادكار بعد وصولهما إلى مطار دبلن بفترة وجيزة، ومع شخصيات فى مجالات الفن والرياضة والجيش والمؤسسات الاجتماعية بآيرلندا.



كما تعرضت "ماركل" لموجة من السخرية بسبب حقيبة يدها الجديدة، حيث لم تتخلص من الحافظات البلاستيكية الصغيرة الموجودة أسفل الحقيبة، وهو الأمر الذى جعلها محط سخرية.



يزور الزوجان بعض من الأماكن الثقافية الرئيسية بالمدينة من بينها ترينتي كوليدج، أقدم جامعات آيرلندا، وكروك بارك حيث أطلقت القوات البريطانية النار على حشد قبل نحو قرن، في يوم يعرف باسم الأحد الدامي خلال حرب الاستقلال بآيرلندا.



حضر الاثنان حفلًا رسميًا في مقر إقامة السفير البريطاني في جنوب المدينة، وفي وقت لاحق التقيا مع شخصيات من قطاعات الفن والرياضة والجيش والمؤسسات الاجتماعية بأيرلندا.



ويبدو أن دوقة ساسكس اشتاقت للعودة للتمثيل مجددًا، بعدما تحدثت معها المعجبة فيونا مورعن، حيث كانت ترتدي بذلة مشابهة لأزياء شخصيتها "راشيل زين" في مسلسل Suits، صرحت المعجبة أنها قالت للممثلة السابقة إنها تشتاق للمسلسل وردت ماركل قائلة: "وأنا أيضًا".



كان فى خطة الزيارة الذهاب للنصب التذكاري لسنوات المجاعة الكبرى فى أيرلندا فى عام 1840، ومتحف الهجرة الأيرلندى ومركز التكنولوجيا الناشئة، بحسب الصحيفة البريطانية.



يذكر أن الزوجان التقيا رئيس آيرلندا "مايكل هيجنز" صباح أمس الأربعاء، قبل زيارتهما للنصب التذكارى لسنوات المجاعة الكبرى.



شهدت الزيارة موقفًا طريفًا، عندما حاول طفل صغير لفت انتباه "ماركل" من خلال مداعبتها بالإمساك بشعرها، الأمر الذى جعل الأمير الشاب لتحذير الطفل الصغير بصورة فكاهية، حيث استخدم إشارة يده لتحذير الفتاة.