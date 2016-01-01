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محافظات

محافظ القليوبية يتصل بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:34 م
إبراهيم الهوارى
اتصل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية تليفونيا بالطلبة أوائل شهادة الثانوية العامة ووجه التهنئة لأبنائه حيث حصل 7 من القليوبية على المراكز الأولى مما يعد إنجازا غير مسبوق فى تاريخ المحافظة إذ حققت القليوبية المركز الثانى على مستوى الجمهورية.

وأكد عشماوي أن النجاح الذى حققه طلاب القليوبية هو نتاج الجهود التى بذلوها ونتاج ما قدمته المحافظة وقيادات التربية والتعليم الذين بذلوا جهودا مضنية بالتعاون مع أجهزة المحافظة المختلفة لتطوير منظومة التعليم فى مختلف القطاعات وتوفير مستلزمات العملية التعليمية بما انعكس على نتائج الطلاب، ووجه المحافظ الشكر للطلاب وأسرهم وتمنى لهم دوام النجاح والتفوق.

وأضاف عشماوي أنه سيتم تنظيم احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين تقديرا لما بذلوه من جهد من أجل الوصول لذلك التفوق والحصول على ترتيب متقدم على مستوى الجمهورية.

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