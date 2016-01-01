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ديني

أمين الفتوى يوضح المستحقين لزكاة المال

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال« على من أوزع زكاة مالى؟»، أن زكاة المال تدفع للفقراء والمساكين وكذلك لمن كان عليه ديون ولا يستطيع سدادها وكذلك المرضى الفقراء أو المرأة الارملة التى تربي أولادها.

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