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حوادث

تأجيل محاكمة دومة بـ أحداث مجلس الوزراء لجلسة ١٦ يوليو

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:46 م
الناشط السياسي أحمد
الناشط السياسي أحمد دومه
قسم الحوادث
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسه ١٦ يوليو.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء. ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

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