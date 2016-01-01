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ديني

حكم الشرع في اللطم على الوجه وقت الغضب

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:02 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اللطم عند المصيبة حرام، ومن فعل أهل الجاهلية، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية".

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال «أنا عصبية جدا وقد يصل بى الحال عندما أتعصب فى موقف ما أن ألطم على وجهى فما هو حكم الدين فى هذا الأمر؟»، أنه ليس في لطم الخد كفارة، وإنما على المرأة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فتندم على هذا الفعل، وتستغفر الله عز وجل، وتعزم على أن لا تعود إليه.

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