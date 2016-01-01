وزيرة الصحة أمام البرلمان لعرض خطتها الأحد المقبل

كشف النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة من المقرر أن تعرض خطتها خلال الفترة المقبلة على لجنة الصحة بالبرلمان يوم الأحد المقبل.



وأكد أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يستمع النواب إلى خطة عمل وزيرة الصحة وإلى رؤيتها فى الوزارة، مشيرا إلى أن أبرز ماسيتم سؤالها عنه هو رؤيتها لمصير مستشفيات المرحلة الخامسة والسادسة فى المحافظات لتطبيق التأمين الصحى الشامل ، والذى سيمتد حتى عام 2028.



وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن المجلس سيسأل وزيرة الصحة عن كيفية استغلال منحة 50 مليون جنيه استرلينى من البنك الدولى لاستكمال مستشفيات المرحلة الأولى والثانية والثالثة فى المحافظات لتطبيق التأمين الصحى الشامل.



كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أعلنت عن 8 محاور رئيسية لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين وهى "التأمين الصحى، القضاء على قوائم الإنتظار والقضاء على فيروس سي تطوير المستشفيات النموذجية وإطلاق البرنامج التحفيزى للتميزين، خفض النمو السكانى".

